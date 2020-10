Schaatsteam Verweij en Leerdam gaat Worldstream heten

Schaats­bond KNSB houdt zonder hoofdspon­sor rekening met rode cijfers

27 juni Schaatsbond KNSB gaat zonder hoofdsponsor het nieuwe seizoen in. De KNSB houdt daarom rekening met rode cijfers, zo werd duidelijk tijdens de Ledenraad waarop de begroting en het jaarplan voor 2020-2021 werden vastgesteld. De schaatsbond was in maart al zo goed als rond met een opvolger van hoofdsponsor KPN, maar die trok zich terug toen de coronacrisis ook in Nederland losbarstte.