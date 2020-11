Schaatsster De Jong prolongeert Nederlandse allroundtitel

In de laatste rit tegen haar naaste belager Melissa Wijfje stelde de 25-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma met een solide rit de eindzege in het klassement veilig.

De Jong reed met 7.06,57 de derde tijd. Dat was ruim voldoende voor titelprolongatie. Het zilver was voor Wijfje, die op de 5000 meter de vierde tijd neerzette (7.09,85). Vorig seizoen eindigde ze achter De Jong eveneens als tweede. Het brons op dit NK ging naar Reina Anema, die op de 5000 meter de beste tijd reed (7.03,35).

Jorien ter Mors leidde na drie afstanden, maar besloot niet meer van start te gaan op de 5000 meter.

De Jong pakte eerder de Nederlandse titel op deze vierkamp in 2016 en in de vorige winter.

‘Ik ben duidelijk op de goede weg’

De Jong straalde na afloop van geluk. ,,Het voelde alsof er een last van mijn schouders viel na deze race. Ik bouw altijd zo enorm veel spanning op tijdens een toernooi. Dat is ergens wel goed, maar ook weer niet. Zenuwen zijn niet altijd je vriend. Gelukkig kon ik het nu gebruiken om een goede race te rijden”, vertelt De Jong in gesprek met de NOS.

,,Het gaf een soort rust dat we er echt een strijd van konden maken met Melissa Wijfje”, vervolgt de schaatster van Jumbo-Visma. ,,Ik hield mijn rust en dit was echt een goede dag voor mij. Het niveau was prima dit toernooi, maar de luchtdruk was erg hoog en daarom waren de tijden wat langzamer. Ik wilde graag vier goede afstanden rijden. Op de eerste dag liet ik wat tijden liggen, dus daar baalde ik van. Vandaag ging het heel goed op de 1500 meter, dat was echt een overwinning op mezelf. En de 5 kilometer had ik onder controle, dus dat was helemaal prima.”

Toch baalt De Jong wel dat Ter Mors na de 1500 meter afhaakte. Ter Mors stond op dat moment eerste, maar had weinig vertrouwen in de 5000 meter. ,,Het blijft wel jammer dat Jorien ter Mors zich heeft afgemeld”, aldus De Jong, die de fysieke belasting geen excuus vindt om op te geven. ,,Je gaat toch kapot, iedereen gaat kapot op deze afstand, we hadden er nog een mooie race van kunnen maken. Ik heb me nu toch maar mooi geplaatst voor het EK allround, dat is voor mij gewoon een heel bijzonder toernooi. Ik heb het maar mooi geflikt en ben onwijs blij met deze titel. Het is erg jammer dat mijn vriend en familie er niet bij zijn, maar ik ben duidelijk op de goede weg.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.