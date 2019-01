‘Schaatsopa’ De Vries (36): Dit is mijn beste seizoen ooit

Door Arjan Schouten



Ploeggenoot Sven Kramer was zijn ‘hulplijntje’ dit NK. Gaf hem telefonisch wat tips waar Douwe de Vries wel wat mee kon. En de rest flikte hij op ervaring. Met zijn 36 jaar kroonde Douwe de Vries zich tot de oudste Nederlandse allroundkampioen ooit. ,,Ik las het, ja. Leuk, toch, dat ik de oudste ben. Ik vind het wel bijzonder,‘’ reageerde de Fries die met zijn derde persoonlijk record van het weekend Marcel Bosker op de tien kilometer naar het zilver verwees. ,,Natuurlijk, de grote kampioenen waren er hier niet bij, met Sven Kramer en Patrick Roest. Maar Bosker reed ook supertijden. Dit was echt geen toernooitje waar ik even makkelijk naar de titel reed.”

Dus mocht hij uit gaan leggen waarom hij op zijn 36ste opeens zijn sterkste seizoen ooit rijd en dus titels pakt. De allroundkampioen greep ook al met wat geluk goud op de mass start. ,,Als ik voor het geld zou schaatsen, was ik allang gestopt. Ik heb er nog steeds plezier in. Iets proberen en dat het dan lukt, dat geeft me nog steeds zo’n kick.”

,,Natuurlijk, fysiek zit ik wel aardig aan mijn limiet. Het is finetunen. Stappen zoals Patrick Roest zet ik niet meer. Maar technisch is er nog wel het een en ander te verbeteren, waardoor ik toch weer wat harder rijd’‘, aldus de teammaat van Kramer bij Jumbo-Visma, die als klein ventje nooit droomde van een Nederlands kampioenschap allround. ,,Ik droomde meer van de Elfstedentocht,” aldus De Vries, die in eerder schaatsleven tot 2012 al een zeer verdienstelijk marathonschaatser was. ,,Ik ben niet het grootste talent, daarom heeft het misschien wel zo lang geduurd.”