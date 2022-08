Schaatskoppel Jutta Leerdam en Koen Verweij uit elkaar: ‘Zijn niet meer de match die we ooit waren’

Leerdam schrijft dat ze Verweij dankbaar is voor de mooie jaren, maar dat ze onlangs de beslissing heeft genomen om een punt achter de relatie te zetten. ,,We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste", aldus de schaatsster die dit jaar de overstap maakte naar Jumbo-Visma.

Ze vervolgt: ,,Ik wil me volledig focussen op mijn carrière en de fijne mensen om me heen. Ik hoop dat men het laat rusten en mijn privacy hierin respecteert. Let's focus on the good things”, zo besluit Leerdam.

Niet veel later plaatste ook Verweij een statement op zijn Instagram: ,,Na vijf prachtige jaren met Jutta is onze relatie tot een einde gekomen. Jutta heeft onlangs besloten om er een punt achter te zetten. Ze heeft me veel nieuwe dingen en inzichten bijgebracht en hopelijk ik haar ook. Ik ben trots en dankbaar voor alle reizen, lessen en momenten die we samen hebben mogen delen en ik kijk met een glimlach terug naar de bijzondere periode uit ons leven die met elkaar hebben gedeeld", schrijft Verweij.

Tot slot: ,,Ze is een prachtige powervrouw en zal altijd van Jut blijven houden - gun haar in de toekomst het allerbeste. Ik hoop dat ik dit in alle rust kan verwerken en men mijn privacy hierin kan respecteren.”

De twee hadden een relatie van ruim vijf jaar en richtten ook samen een schaatsploeg op: Team Worldstream Corendon. Verweij trok de stekker uit die ploeg nadat Leerdam de overstap naar Jumbo-Visma maakte.

