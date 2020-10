Schaatsers Team Reggeborgh voor NK nog tussen hoop en vrees

Mochten deze uitslagen positief zijn, dan zal contactonderzoek moeten uitwijzen wie er wel of niet in Thialf aan de start mag verschijnen op basis van het coronaprotocol. Sprinter Ronald Mulder heeft verhoging, maar hij testte al wel negatief. ,,Janno, Michelle en Ronald zijn niet helemaal fit", liet coach Gerard van Velde tijdens een digitale perspresentatie weten. ,,Iedereen zit momenteel in zijn eigen bubbel. We proberen daardoor het besmettingsgevaar zo ver mogelijk bij ons weg te houden. Het is nu een kwestie van afwachten. Laten we hopen dat de resultaten negatief zijn. Maar we houden overal rekening mee. Vandaar ook de wat sombere presentatie."

Begin deze maand testte tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, overgekomen van Team Jumbo-Visma, positief tijdens een trainingskamp in Inzell. De voltallige selectie en staf van Team Reggeborgh ging daarna in quarantaine. ,,Het is een apart seizoen", gaf Van Velde toe. ,,Het is gewoon improviseren dit jaar. Je probeert alle voorzorgsmaatregelen zo mogelijk in acht te nemen, maar je ontkomt er niet aan. Er gebeuren allerlei dingen die in een normaal seizoen niet gebeuren. Daar moet je mee om zien te gaan en het beste uit jezelf naar boven halen. We doen er alles aan, na alle heuvels die we al hebben genomen, om zo goed mogelijk aan de start te staan bij de NK afstanden. We hebben er in elk geval allemaal veel zin in."

Voorbereiding geschaad

Hoe het met de vorm gesteld is, durfde Van Velde niet te zeggen. ,,Door de positieve test van Kjeld Nuis en de daaruit voortvloeiende quarantaine van tien dagen is onze voorbereiding natuurlijk geschaad. Het is daarom een uitdaging om er toch iets van te maken. Maar het valt soms niet mee om iedereen gemotiveerd te houden. Sommige sporters zijn heel erg gewend aan structuur. En in dit seizoen heb je niet zoveel structuur. Het verandert per dag. Vandaag kan het goed gaan, maar morgen kan de wereld weer anders zijn. Dat is voor iedereen wennen, maar het is wat het is. Gelukkig is de sfeer in de ploeg zeker niet in mineur."

