Schaatsers slaan teamsprint definitief over

Schulting klasse apart op NK shorttrack

5 januari Suzanne Schulting heeft met overmacht de nationale shorttracktitel veroverd. De olympisch kampioene was in Leeuwarden op de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter een klasse apart. De 22-jarige Schulting werd in 2017 ook Nederlands kampioene. Vorig jaar werd ze in Heerenveen tweede, achter Lara van Ruijven.