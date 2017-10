Schaatsers klaar voor eerste serieuze confrontatie olympisch seizoen

De mannen rijden vanavond alleen de 1500 meter. En rit tien staat voor de terugkeer van Koen Verweij. Althans, hij was er een jaar geleden alweer bij, maar toen was Verweij slechts een schaduw van de schaatser die in Sotsji zilver won op de 1500 meter. ,,Het draait bij mij om volgend jaar”, riep hij dertien maanden terug. Presteren hoefde toen nog niet. Nu wel. Verweij lijkt zijn belofte in te lossen, in het voorseizoen liet hij al snelle tijden zien, maar de om zijn branie bekendstaande schaatser kwam ook op een andere manier in opspraak.



Verweij sloot zich dit jaar aan bij de Russen, een actie die hem op veel kritiek kwam te staan door de vele zware dopingperikelen in het land. Tot die criticasters behoort ook Kjeld Nuis, regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Precies de afstand waar Verweij vier jaar geleden een belofte over deed: in Pyeonchang komt de revanche op het missen van olympisch goud met drieduizendsten van een seconde.



Maar de weg daarnaartoe begint vanavond, met de eerste serieuze confrontatie van het seizoen tussen de twee grootste Nederlandse favorieten voor olympisch goud op de schaatsmijl.



