Schaatsbond gaat woensdagochtend ijs meten voor eerste marathon

Schaats­bond rekent deze week op eerste marathon op natuurijs: ‘We staan in de startblok­ken’

Schaatsbond KNSB denkt later deze week mogelijk een marathon op natuurijs te kunnen organiseren. ,,We staan in de startblokken, maar de weersverwachtingen moeten nog wel uitkomen”, zegt Willem Hut, de competitieleider van het marathonschaatsen.

12 december