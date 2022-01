Schaatsbond gaat vier reserves aanwijzen met oog op corona

Patrick Roest rijdt ‘gewoon’ ploegenach­ter­vol­ging op EK: ‘Duidelijk dat ik dit niet voor de bond doe’

Patrick Roest zal ‘gewoon’ meedoen aan de ploegenachtervolging op het EK, die vrijdag plaatsvindt. Dat heeft de schaatser, die zeer ontevreden is over de selectiekeuze van de KNSB voor de Olympische Winterspelen in Peking, laten weten via Instagram.

5 januari