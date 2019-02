Sablikova troeft De Jong af

Wüst knokte in de tweede race voor wat ze waard was, maar ging in de laatste twee ronden behoorlijk stuk. Achtereekte reed in de rit erna lange tijd iets boven de tijd van haar landgenote, maar dook er met twee sterke slotronden (32,3 en 33,3 tegen 33,0 en 33,9 van Wüst) alsnog ruimschoots onder.



Daarna begon het wachten voor Achtereekte, die vorig jaar bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 in een soortgelijke situatie zat. Ze reed destijds in de vijfde rit een tijd (3.59,21) waaraan daarna niemand meer kon tippen. In Inzell kreeg de Nederlands allround kampioene sneller duidelijkheid over de status van haar tijd.