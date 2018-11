Rugpijn houdt Kramer uit ploegachtervolging

Chinese schaats­teams doen mee aan Marathon Cup

9:44 Drie Chinese schaatsteams doen hun intrede in de KPN Marathon Cup. De Topdivisie bij de mannen is nog te hoog gegrepen, waardoor twee teams van vier Chinese schaatsers instromen bij de beloften. Drie schaatssters sluiten aan in het vrouwenpeloton. Ze rijden zaterdag in Haarlem hun eerste marathon, meldt de schaatsbond KNSB.