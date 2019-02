Rond Nuis is het nooit rustig: ‘Ik kan het prima hebben’

Door Lisette van der Geest Nuis (29) zit in Ruhpolding, een plaats nabij Inzell. Een autorit van een minuut of tien langs besneeuwde bergtoppen brengt hem naar de ijsbaan waar hij vanaf aanstaande donderdag kans maakt op drie keer goud. Eerst op de teamsprint, samen met Ronald Mulder en Kai Verbij. Later in de week komt hij individueel uit op de 1000 en 1500 meter. ,,De kans op drie keer goud is er zeker, maar de afgelopen paar wedstrijden laten zien dat iedereen wel goed is.” Zelf is hij ook goed, zegt hij. Dat merkt hij tijdens trainingen direct nadat hij zijn schaatsen aan zijn voeten schuift, het ijs opstapt en een rondje rijdt - ,,Je trekt ze aan en het gaat vanzelf.” Maar om zijn laatste optreden in een wedstrijd te beschrijven gebruikt hij een scheldwoord van drie letters. Afgelopen zaterdag in Hamar werd hij derde tijdens de wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter, maar de derde plaats is niet waar Nuis het voor doet. ,,Ik wil niet arrogant overkomen, maar als het zo lekker gaat en dat elke dag bevestigt wordt op het ijs, moet je in een wedstrijd juist scherp blijven.” En dat was hij zogezegd niet. Van een man die domineerde, die veel won, maar niet tijdens de belangrijkste wedstrijden van een jaar, veranderde hij naar een schaatser met de grootste prijzen op zijn palmares. Het hoogtepunt lag een jaar geleden bij de Olympische Spelen. Tweemaal goud. De verklaring? Hij is rustiger in zijn hoofd, zei hij destijds. Hij werkte met een mental coach, dat wierp zijn vruchten af.

Spijtbetuiging

,,Het zijn vooral de toetsenbordhelden die zich dan geroepen voelen er iets over te zeggen”, zegt Nuis. ,,En als het over mijn gedrag na die diskwalificatie gaat dan is dat hun goed recht. Iedereen mag dat doen en daar kan ik het wel of niet mee eens zijn.” Nuis schroomt niet om reacties te bekijken. Brede grijns: ,,Vind ik wel geinig. En kan ik prima hebben hoor. Maar als ze over mijn privé gaan etteren kan ik dat slecht hebben. Al zijn het maar 2 van de 250 reacties onder een instagramfoto, ze komen heus wel aan.”



Met dat laatste doelt hij op het beëindigen van zijn relatie, eind december in het nieuws. Een paar maanden eerder roemde hij zijn gezinsleven met zoon Jax (2) juist. Het was zijn manier om te relativeren na een dag waarin hij tot frustrerends toe soms bezig was met de ronding van zijn schaats ‘om misschien drie honderdsten van een seconde sneller te rijden’. Tot hij thuiskwam, Jax met brede glimlach hoorde zeggen dat papa de beste is, en Nuis besefte: dit is waar het in het leven om gaat.



Die basis is er niet meer als hij thuiskomt. ,,Dat is lastig”, zegt Nuis. ,,Maar we doen ons uiterste best er iets van deze situatie te maken.” In oktober roemde hij zijn vriendin ook. Destijds waren ze nog samen. Zij was degene die hem ooit aanraadde naar een mental coach te gaan. Haar rol in zijn succes was groot, zei hij toen. Nu: ,,En dat is nog steeds zo hoor. Tijdens het EK waren we ook uit elkaar, maar de eerste die ik belde na mijn race en die diskwalificatie, dat is zij. Dan heb ik mijn tranen bij haar op het scherm, met hem erbij. Dat zal ook nooit weggaan.”