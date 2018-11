Roest wint de 5000 meter met overmacht

Kramer meldt zich ook af voor 5000 meter: ‘Het is geen lekker gevoel’

8:09 Sven Kramer slaat bij de eerste wereldbeker schaatsen in Obihiro ook de 5000 meter over. De 32-jarige Fries ondervindt te veel hinder van een rugblessure. Hij meldde zich eerder in Japan al af voor de ploegachtervolging op vrijdag. Kramer ging zaterdag nog wel van start op de 1500 meter, maar zette in de B-groep een teleurstellende tijd neer (vierde in 1.48,10).