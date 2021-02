Roest revancheert zich en pakt wereldtitel op achtervolging met Bosker en Snellink

Gelegenheidstrio

Het ‘gelegenheidstrio’ van Oranje reed allerminst een vloeiende race. Bosker en Snellink deden het nodige kopwerk waarna Roest het zware werk in de slotfase opknapte. Het Nederlandse drietal kwam niet echt veel aan ‘duwen’ toe, een tactiek die op dit onderdeel plotseling nogal populair is geworden en door het vrouwenteam van Oranje kort daarvoor succesvol was toegepast. Olympisch kampioen Noorwegen kon in de laatste rit niet imponeren en eindigde als vierde in 3.43,23.