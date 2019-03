Roest op koers voor titelprolongatie WK allround

Roest geniet, Kramer baalt

Glunderend stond Roest de NOS te woord. ,,Ik kan niet anders dan tevreden zijn na deze eerste dag. Ik wilde er niet te snel ingaan, want ik had ook de race van Sverre gezien. Ik had misschien nog iets sneller kunnen beginnen, maar het was een prima 5 kilometer", zei Roest. ,,Maar kan nog een heleboel gebeuren. Pedersen kan een hele goede 1500 meter rijden en ook de 10 kilometer kan alle kanten op. Het is een mooi kampioenschap.”



Kramer, die morgen ruim twee seconden goed moet maken op Roest, wist wel waar hij het had laten liggen. ,,Eigenlijk heb ik te veel tijd verloren op de 500 meter. Ik ben niet in slechte doen, maar reed gewoon een mindere 500 - met name bij de start.” Of hij bij een betere 500 meter uitzicht zou hebben op het goud wist hij niet. ,,Als telt niet in de topsport. Het was gewoon niet goed. Deze 5000 kilometer was prima, maar met deze concurrentie ga je hier geen vijf seconden goed maken.”



,,Leuk is anders", baalde de negenvoudig wereldkampioen. ,,Ik heb gereden voor wat ik waard ben, maar het is wat het is. Ik ga morgen rijden wat ik waard ben en dan zien we het wel.”



