Roest leidt met grote voorsprong: ‘Saai zal het nooit worden’

Marathon­schaat­sers wachten op eerste race: ‘teleur­stel­ling op teleurstel­ling’

7 januari Het hoeft maar even te vriezen, en een batterij cameraploegen volgt het spoor van Willem Hut, als de marathonbaas in Haaksbergen of Noordlaren de ijsdikte opmeet. Maar deze winter is het oorverdovend stil op de baan.