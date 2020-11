Roest legt met sprintzege stevig fundament voor eerste allroundtitel

Tjerk de Boer reed de tweede tijd: 36,56. Ook Koen Verweij bleef als nummer 3 met een tijd van 36,59 goed in de buurt van de drievoudige wereldkampioen allround, die echter een stevig fundament legde voor zijn eerst allroundtitel. Titelhouder Jan Blokhuijsen zette de vierde tijd neer: 36,96. Marcel Bosker, de kampioen van 2018, finishte als vijfde in 37,02.

Roest veroverde de Nederlandse titel allround nog nooit. Hij is dit weekeinde in het vrijwel lege Thialf ook op de andere drie afstanden (5000, 1500 en 10.000 meter) kandidaat voor de overwinning. Verweij trok zich drie weken geleden terug voor de NK afstanden, omdat hij nog niet in vorm was. De Nederlandse allroundkampioen van 2014 liep vanaf augustus een grote trainingsachterstand op door een hernia.



Zesvoudig kampioen Sven Kramer ontbreekt in Thialf. De 34-jarige Fries voelde zich na een korte griepaanval niet fit genoeg om deel te nemen.