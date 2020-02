Roest kijkt met schuin oog naar wereldrecord: ‘Titel het belangrijkst'

WK afstandenGaat Patrick Roest morgen in Salt Lake City op de 5000 meter zijn eerste wereldtitel bij de WK afstanden veroveren? Of zijn de uitdagers Ted-Jan Bloemen en Sven Kramer de grote favoriet toch nog te snel af? Dat is de vraag na een intrigerende wereldbekerstrijd afgelopen weekeinde in Calgary.

Roest, die op de WK in principe aan vier afstanden deelneemt, kreeg in Canada een flinke winstwaarschuwing. De concurrentie is zwaarder dan gedacht en lijkt op het juiste moment alsnog te kunnen pieken. ,,Het moet beter en het kan ook beter”, was zijn nuchtere conclusie na zijn zeer benauwde zege op de 5000 meter.

Roest (24) is op de 5 kilometer dit seizoen nog altijd ongeslagen. In Calgary kreeg de taaie boerenzoon uit Lekkerkerk echter onverwachte tegenstand van Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. Het zilver, op 0,02 seconde van Roest, voelde voor hem aan als goud. ,,Het heeft lang geduurd voordat alles bij mij dit seizoen op zijn plaats viel, maar ik kan nu weer meedoen om de hoofdprijzen”, sprak ‘TJ Flowers’ opgelucht.

De 33-jarige wereldrecordhouder (6.01,86) was na zijn olympische titel op de 10.000 meter in 2018 anderhalf jaar uit beeld. Bloemen, specialist in het rijden op grote hoogte bij een lage luchtdruk, genoot met zijn vrouw van het leven en werd in september 2019 vader van een dochter. Zijn tijd in Calgary (6.07,42) vormde voor hem de welkome bevestiging dat hij weer ‘helemaal’ terug is.

Volledig scherm Het podium in Calgary vorig weekend op 5000 meter met Ted-Jan Bloemen (zilver), Patrick Roest (goud) en Graeme Fish (brons). © EPA

Rugproblemen Kramer

Naast Bloemen moet Roest donderdag toch ook weer ernstig rekening houden met ploeggenoot Kramer. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter verkeerde dit seizoen door terugkerende rugproblemen voornamelijk in de luwte. In Calgary, in alle anonimiteit van de B-groep, schaatste hij niettemin een indrukwekkende testrace. Na 3000 meter brak Kramer zijn rit af, terwijl hij op dat moment circa 3 seconden onder het wereldrecord van Bloemen reed op de 5000 meter.

Met een mysterieuze lach reageerde de 33-jarige Fries nadien bij de NOS op de vraag of hij nog wereldkampioen kan worden, misschien zelfs met een wereldrecord. ,,Als ik dat gevoel niet zou hebben, had ik hier niet meer gestaan.”