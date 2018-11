Roest: Dit is beste weekend uit loopbaan

Roest (22) zette in Heerenveen een zeldzame hattrick neer. Hij won de 1500, de 5000 en de 10.000 meter, steeds met indrukwekkende persoonlijke records. ,,Ik weet dat ik al vroeg in het seizoen goed in vorm ben, maar dit had ik zeker niet verwacht’', bekende hij. ,,Vooral mijn rit op de 10.000 meter vond ik ongelooflijk. Ik had op deze afstand eigenlijk nog nooit een goede race gereden. Ik wist wel dat er een verbetering van mijn eigen toptijd inzat, maar dat ik er ruim een halve minuut zou afhalen, is wel heel erg mooi.’'