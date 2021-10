Roest blikt vooruit op nieuw schaatsseizoen: ‘Ik moet verstandiger racen, maar ook verstandiger trainen’

Door Lisette van der Geest



Soms komt Jac Orie even voor Patrick Roest (25) staan, serieuze blik in zijn ogen, en zegt: ,,28,5 is genoeg.” Oftewel: rij jezelf vandaag in de training niet in de vernieling, ook al vind je het zo leuk om hard te gaan. Het is de grote les na het afgelopen seizoen, waarin de schaatser ongenaakbaar leek en indruk maakte met mondiale overheersing en meerdere records op rij, maar uiteindelijk juist teleurstelde in het belangrijkste weekeinde van allemaal.