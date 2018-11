Ritsma over Roest na perfecte seizoensstart: ‘Het kan héél hard gaan’

Door Rik Spekenbrink



Roest maakte indruk in Heerenveen, afgelopen weekeinde. Hij won de 1500, 5000 en 10.000 meter van de selectiewedstrijd voor de wereldbekerwedstrijden op indrukwekkende wijze. Is de wisseling van de wacht aanstaande in het schaatsen?

Leg Roest, die volgende maand 23 wordt, eens langs de grote namen van afgelopen decennia. Johann Olav Koss, heerser in de jaren ’90, won zijn eerste olympische medaille op 23-jarige leeftijd. Een jaar later dan Roest, die uit Pyeongchang dit jaar zilver (1500 meter) en brons (achtervolging) meenam. Sven Kramer was er een paar jaar eerder bij dan zijn ploeggenoot, met zijn eerste olympische plak op 19 jaar en zijn eerste wereldtitel een jaar later.

Rintje Ritsma, tussen 1995 en 2001 vier keer de beste allrounder van de wereld, noemt in eerste instantie niet eens het talent van Roest als grootste wapen. Wel zijn karakter. ,,Volgens mij is zijn bescheidenheid een grote factor. Hij heeft de ideale opleiding gehad, in een ploeg met Kramer als leermeester en Kjeld Nuis als tweede boegbeeld dat veel aandacht opeist. In een andere ploeg was Roest al kopman geweest, nu hij heeft juist in de schaduw en de ontspanning kunnen rijpen. Er komt nu een moeilijkere periode aan. Iedereen kijkt naar hem, zoals Sven dat ook altijd heeft gehad. Dat is een uitdaging, maar ook een last.”

Ideaal postuur

Toch ziet Ritsma Roest met name het allrounden de komende jaren beheersen. ,,Op de 1500 meter, daar kunnen Denis Joeskov en diverse Nederlanders het gevecht met Roest nog aan. Maar op de langere afstanden is dat alleen Kramer, mits fit. Roest heeft eigenlijk het ideale postuur voor die afstanden, dat is een wielrentype, waar Kramer misschien wel iets te groot is voor hooglandbanen."



De WK allround, in maart op de hooglandbaan in Calgary, wordt wat dat betreft interessant. Met vier goede afstanden zou Roest zelfs de koppositie van Shani Davis in de Adelskalender, de wereldranglijst ranglijst van de persoonlijk records op de vier allroundafstanden, aan kunnen vallen. Roest staat daar na zondag op plek 11, nota bene met vier op laaglandbanen gereden tijden.



Ritsma: ,,Roest kan op de 500 meter een halve seconde winnen op Kramer. Maar hij reed dit weekeinde ook met gemak een goede 10 kilometer. Hij is de complete allrounder, het kan hard gaan dit seizoen. Al verwacht ik dat Sven, als hij komende tijden soms zijn rust kan pakken, nog wel gaat meedoen.”

Betere ijsvloer

Sverre Lunde Pedersen was dit jaar in Amsterdam op weg naar de wereldtitel, maar kwam ten val op de afsluitende 10 kilometer. Roest ging er met het goud van door. Ter vergelijking: Pedersen reed in Hamar dit weekeinde 6.30 op de 5 kilometer. Roest was in Thialf, waar vermoedelijk wel een veel betere ijsvloer lag, 22 tellen sneller. ,,En Roest gaat normaal gesproken alleen nog maar groeien. Als hij de juiste trainingsarbeid erin legt. Maar hij heeft wel uitdaging nodig. Wie gaat hem uitdagen? Want zo’n weekeinde schrikt buitenlandse schaatsers alleen maar af.”