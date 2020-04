Reddingskrediet van bijna 3 miljoen: ‘Als we niks doen, gaat Thialf failliet’

De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten hiermee nog instemmen. Het krediet is bedoeld voor gebruik tijdens de herstelperiode die tot en met september 2022 zal duren. ,,Thialf is een internationaal sporticoon waar we trots op zijn", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. ,,Als we niks doen, gaat Thialf failliet. Met dit reddingskrediet kan Thialf aan de slag met het herstel." De provincie en de gemeente zijn gezamenlijk eigenaar van Thialf, dat tussen 2015 en 2017 voor tientallen miljoenen volledig werd gerenoveerd. Sinds de heropening draait de Friese schaatstempel met verlies. Uit een herstelplan, dat de directie van Thialf op last van de aandeelhouders begin dit jaar moest maken, komt naar voren dat het liquiditeitstekort in het boekjaar 2019-2020 zal stijgen tot ongeveer 1,1 miljoen euro. Dit komt door nieuwe, "niet beïnvloedbare" tegenvallers, zo laten Thialf, de provincie en de gemeente gezamenlijk weten. Daarmee worden onder meer de gevolgen van de coronacrisis bedoeld.

In het herstelplan stelt de directie van Thialf het scenario "slank en slim" voor. ,,Dit vraagt een forse reorganisatie, maar behoudt de kernfuncties van Thialf met een focus op de topsport", aldus de betrokken partijen. Negen voltijdsbanen gaan verloren vanwege de herstructurering.

,,Met pijnlijke noodzakelijke maatregelen nemen wij 538.000 euro van het structurele tekort voor onze rekening", legt directeur Marc Winters van Thialf uit. ,,We gaan terug naar een kleine organisatie die puur gericht is op het faciliteren van de topsport.”



Wethouder Jelle Zoetendal: ,,Topsport heeft een stimulerende werking op de economie én grote aantrekkingskracht op de breedtesporten. We buigen ons de komende tijd ook over het behoud van de ijshockeyhal. Willen we in Heerenveen een compleet ijssportpakket blijven bieden, dan moeten we afwegingen maken."