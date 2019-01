Red Bull helpt Jumbo-Visma bij zoeken naar innovaties

Door Lisette van der Geest



Een kijkje in de Formule 1-fabriek van Red Bull in Milton Keynes, dat is nu ineens één van de mogelijkheden voor schaatscoach Jac Orie en zijn Jumbo-Visma-ploeg. Hij staat bekend om zijn wetenschappelijke aanpak en is altijd bezig met innoveren. ,,Dus wat er nu gebeurt vind ik geweldig. Ik loop ook met ideeën die vaak niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat we de mogelijkheden niet hebben, omdat het te duur is, omdat we niet over de juiste ingangen beschikken. Daar loop je dan tegenaan, terwijl je vooruit wilt.’’



Bij de NK sprint en NK allround van dit weekeinde zal het merk Red Bull op de cap van het schaatspak komen te staan. Door de samenwerking met de energiedrankfabrikant gaat Orie waarschijnlijk volgende maand met een ‘pilot’, zoals hij dat noemt, van start om het maken van snelheid en aerodynamica in het schaatsen te testen. ,,Schaatsen is voor tachtig procent een gevecht met luchtwrijving, dus aerodynamica is van groot belang.’’