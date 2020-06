‘Racegek’ Ted-Jan Bloemen maakt verdienstelijk ‘F1-debuut’

Met een 13de plaats deed olympisch schaatskampioen Ted-Jan Bloemen het vanavond meer dan naar behoren in zijn eerste virtuele Grand Prix. De race op het circuit Gilles Villeneuve in Canada werd gewonnen door George Russell, die zijn vierde zege op rij noteerde en zich de virtuele kampioen van 2020 mag noemen.

Bloemen hoorde pas vrijdag dat hij mocht deelnemen aan de laatste virtuele race van het jaar. Hij had via social media contact gezocht met wat mensen om een kans te maken. ,,Ik zag dat de afgelopen weken voetballers en andere atleten werden uitgenodigd. Dat leek mij ook wel wat. En op één of andere manier is het gelukt”, zei hij zaterdag tegen deze site. ,,Ik ben echt een racegek. Ik heb een racestoel en speel het spel veel.”

De ‘schaats-Canadees’ kwalificeerde zich in de roze bolide van Racing Point als 16de (van de 20 coureurs) voor de race en kon het gaspedaal goed vinden in de eerste rondes. Plekje voor plekje klom Bloemen op tot uiteindelijk P11. In de tiende ronde wisselde hij van banden en kwam daardoor even op de laatste plek te liggen, maar opnieuw kroop Bloemen langzaam maar zeker naar voren.

Het virtuele racen mag met een kleine korrel zout worden genomen. Schade kan niet worden gereden, waardoor ook zware crashes en botsingen met de muur zonder grote gevolgen blijven. Wel worden om de haverklap tijdstraffen uitgedeeld, bijvoorbeeld voor het afsnijden van bochten.

Bloemen stelde zich vooraf als doel ‘clean’ te finishen, zonder spins of botsingen. Hij had wel een enkele touché, maar grote problemen leken uit te blijven, al moet gezegd dat de ‘regie’ vooral oog had voor de duels in de kop van de wedstrijd.

Beroepscoureurs

Aan de virtuele GP van Canada deden opnieuw enkele beroepscoureurs mee, zoals Russell, Nicholas Latifi en Pierre Gasly. De Franse oud-ploeggenoot van Max Verstappen deed dit weekeinde nog mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Hij werd vanavond in de F1-race om onduidelijke redenen gediskwalificeerd. Andere deelnemers waren David Schumacher, zoon van oud Formule 1-piloot Ralf, Nicolas Hamilton, de broer van wereldkampioen Lewis en de Zweedse skiër Jon Olsson Delér.