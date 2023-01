Primeur voor 'verdiende winnaar' Merijn Scheperkamp, 'verslagen' Hein Otterspeer blijft op de hatelijke nul

Piepjonge Noor Sander Eitrem verrast op 5.000 meter en brengt spanning in EK allround terug

Het was een druk programma voor de schaatsers in Hamar vandaag. De sprinters rondden hun EK af, terwijl de allrounders er net aan waren begonnen. Jutta Leerdam heeft de Europese titel te pakken en ook Merijn Scheperkamp is kampioen. Volg de toernooien via onze livewidget hierboven. Bekijk hieronder de uitslagen en het complete programma.

