Primeur voor Otterspeer, podium op 500 meter oranje

Otterspeer legde zich dit seizoen meer toe op de echte sprint. Het leverde hem al twee podiumplekken op bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanager. Maar een 500 meter winnen deed hij in de Wit-Russische hoofdstad voor het eerst. In de rit tegen Kai Verbij opende hij al sneller en bleef hij hem ook in de volle ronde voor. Het is voor Otterspeer, die de Olympische Spelen net miste, de derde wereldbekerzege in zijn loopbaan. In het seizoen 2012/2013 won hij twee keer goud op de 1000 meter.