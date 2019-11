Pechstein wil excuses van Nederlandse coach Bouwman

Massastart optie voor alleskun­ner Ter Mors

3 november Veelzijdig schaatsster Jorien ter Mors gaat dit seizoen mogelijk serieus werk maken van de massastart. ,,Als het allemaal past in het seizoen, met name in fysiek opzicht, is dat zeker iets wat ik wil gaan doen. Dat roep ik al heel lang, maar vaak was het een beetje druk met shorttrack en langebaan. Ik hoop dat ik voor de massastart nu wel tijd weet te vinden. Het is een combinatie van shorttrack en langebaanschaatsen. Dus het is logisch dat ik daar interesse in heb.”