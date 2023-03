Patrick Roest ziet zieke concurrent Sander Eitrem afhaken voor 5000 meter WK

De Winterspe­len zijn in Milaan, maar waar geschaatst gaat worden, is nog een raadsel

Waar de Nederlandse schaatsers over drie jaar jagen op olympische roem? Niet in Baselga in elk geval, zoveel is zeker sinds het organisatiecomité een streep zette door die locatie. Uitwijken naar Turijn lijkt het alternatief, maar dat is tegen het zere been van het trotse Milaan.