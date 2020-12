Patrick Roest op sensationele wijze naar Nederlands record op 10.000 meter

WK afstanden verplaatst van Peking naar Thialf, WK shorttrack in Dordrecht

24 november De WK afstanden op de langebaan, die in februari 2021 zouden plaatsvinden in Peking, zijn verplaatst naar Thialf in Heerenveen. Het evenement wordt komend jaar gehouden van 11 tot en met 14 februari. De internationale schaatselite is dan al enkele weken in Friesland vanwege de EK allround en sprint en twee wereldbekers die in januari worden afgewerkt.