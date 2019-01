Oud schaatscoach Ab Krook getroffen door herseninfarct

video Sportwe­reld in rouw: ‘Buuf, ik hou van jou’

10:55 De sportwereld is in rouw na het overlijden van Paulien van Deutekom, gisteren op 37-jarige leeftijd. Op Twitter betuigen sporters hun medeleven. ‘Soms is er zo veel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen’.