Orie: ‘Thialf zou geweldig decor zijn voor WK afstanden’

Voor Jac Orie kwam de annulering van de WK afstanden eind februari op de nieuwe olympische baan in Peking niet als een heel grote verrassing. ,,Met het coronavirus houd je overal rekening mee, dus ook met dit. Het zijn andere tijden, je hebt het nu gewoon even niet voor het zeggen”, reageert de succestrainer van Jumbo-Visma.

Orie hoopt dat de internationale schaatsunie ISU er nog in slaagt om het belangrijkste toernooi van een regulier schaatsseizoen naar een andere plek te verhuizen. ,,Ik zou het geweldig vinden als er nog een alternatief komt. Dat zou goed zijn voor het schaatsen en ook leuk voor de mensen die naar onze sport op de televisie kunnen kijken. Het is altijd brood en spelen toch? Wij willen heel graag rijden binnen de vastgestelde regels.”

Uiteraard denkt Orie zeker ook aan Thialf als decor voor de WK, die in China als testevent zouden worden gehouden voor de Winterspelen van 2022. In de Friese schaatstempel wordt in januari een soort bubbel gecreëerd en staan tot het eind van de maand achtereenvolgens de EK allround en de EK sprint en twee wereldbekers op het programma. Daarna zouden daar ook logischerwijs de WK afstanden kunnen plaatsvinden.

Volledig scherm Kai Verbij , coach Jac Orie, Hein Otterspeer en Dai Dai Ntab. © ANP

,,Natuurlijk, dat zou prachtig zijn”, erkent Orie. ,,Het lijkt mij een heel mooie gelegenheid om de WK afstanden nu ook in Thialf af te werken. Iedereen is er dan toch al. Dat hebben ze in het wielrennen dit jaar ook gedaan. In één keer alle wedstrijden doortrekken. Dan kunnen we nog heel mooie races aan het publiek laten zien. Als de WK afstanden toch nog ergens anders kunnen worden gehouden, is dat natuurlijk ook prima. Het allerbelangrijkste is dat er een alternatief komt, met de minst mogelijke schade en kosten.”

Orie betreurt het nog wel dat hij met zijn ploeg de olympische baan in Peking voorlopig nog niet kan uitproberen. ,,Maar het is in deze coronatijden even niet anders, we zullen het ermee moeten doen. In het nieuwe, olympische seizoen kunnen we er misschien nog wel een wereldbeker rijden. Er doen zich altijd wel weer nieuwe mogelijkheden voor.”