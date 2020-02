Orie blikt vooruit op WK: ‘Patrick gaat hier goed rijden’

Kramer (33) is negenvoudig wereldkampioen allround. Zijn tiende triomf houdt de Friese grootmeester echter amper bezig. Hij maakte afgelopen woensdag in Noorwegen in een korte en emotionele verklaring bekend dat hij door gezondheidsproblemen in de familie een heel slechte week achter de rug heeft. ,,Het WK is nu totaal niet belangrijk meer”, zei hij. Volgens Orie is Kramer mogelijk toch in staat om voor goud te gaan. ,,Sven is een liefhebber in hart en nieren.”



Orie bevestigde dat titelhouder Roest (24) wat hem betreft ook weer tot de favorieten behoort, zijn totaal mislukte optreden bij de WK afstanden twee weken geleden in Salt Lake City ten spijt. ,,Patrick gaat hier goed rijden”, verzekerde de succescoach van Team Jumbo-Visma. ,,We zijn de afgelopen weken wat strenger voor hem geweest dan anders. We hebben hem relatief veel rust gegeven. Dat had hij na de WK afstanden gewoon even nodig.”