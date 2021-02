Oranje gaat ook ‘duwen’ bij achtervolging: ‘Hebben zitten slapen’

Oranje gaat bij de WK afstanden in Heerenveen een gewijzigde tactiek op de ploegachtervolging toepassen. Wat bondscoach Jan Coopmans precies heeft bedacht met zijn rijders blijft echter nog even ongewis. ,,Het wordt spannend, ja”, erkent kopvrouw Ireen Wüst. ,,We gaan het anders doen, iets wat we nog niet gewend zijn. En dat meteen op een WK. Maar hoe we het gaan doen, willen we graag nog een beetje geheim houden.”

Ook Sven Kramer, het boegbeeld bij de mannen, wil nog niet al te veel kwijt over de nieuwe manier van rijden. ,,Maar we zullen zeker elkaar gaan duwen. Zolang dat geoorloofd is, zullen we dat niet laten.”

Nederland wil op de ploegachtervolging, met drie rijders per land in de baan, bij de Winterspelen van Peking 2022 twee keer olympisch goud winnen. Individuele kwaliteit is er meer dan voldoende, maar bij de recente wereldbekers in Heerenveen bleken andere landen succesvol met een afwijkende uitvoering.



,,Je zou kunnen zeggen dat wij als Nederland een beetje hebben zitten slapen. Wij hebben ons niet doorontwikkeld op dit onderdeel en andere landen wel”, betoogt Wüst, die vrijdag met Irene Schouten en Antoinette de Jong voor goud gaat.

Noorwegen won bij de mannen eind vorige maand in Thialf na een race over acht ronden zonder aflossingen aan kop. Bij de vrouwen zegevierde Canada na zes ronden met een soortgelijke aanpak. Het treintje bleef de hele race intact, zonder de gebruikelijke wisselingen in de teamvolgorde. De achterliggende gedachte is duidelijk: de onderlinge aflossingen kosten meer tijd dan het uiteindelijk oplevert. Bovendien kunnen de rijders elkaar met duwende bewegingen in het gareel en op snelheid houden. De verwachting is dat Nederland bij de WK in Heerenveen nu ook kiest voor een dergelijke strategie.

,,Iedereen staat achter deze nieuwe aanpak, omdat we bij andere ploegen hebben gezien dat het veel sneller gaat”, zegt Wüst. ,,Het is niet zonder risico, maar we zullen het een jaar voor de Winterspelen toch een keer moeten gaan uitproberen. Ik denk dat we alle drie fysiek en mentaal sterk genoeg zijn om dit te kunnen uitvoeren, ook op een WK.”

Kramer: ,,Ik ben sowieso voorstander van minder wisselingen aan kop. Patrick Roest bijvoorbeeld, kan bij ons best acht rondjes vooraan blijven rijden. Met zijn grote motor kom je meteen een heel eind. Ik vraag me echter af of al dat duwen tot de essentie van het schaatsen behoort. Of het er lelijk uitziet? Nou ja, we moeten meegaan met de tijd. Als het mag, dan mag het.”

Volledig scherm Sven Kramer schaatste eind januari nog de ploegenachtervolging met Chris Huizinga (l) en Marcel Bosker. © EPA