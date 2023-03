Oppermachtige Jutta Leerdam voor tweede keer wereldkampioene op 1000 meter

In de slotrit nam Leerdam al snel afstand van haar tegenstandster Kimi Goetz. Ze hield die snelheid na een razendsnelle eerste ronde goed vol en was meer dan een seconde sneller dan de rest. Elf keer eerder was Leerdam dit seizoen de beste. De laatste keer dat ze niet won was de olympische race op de 1000 meter in Beijing.



Michelle de Jong kwam als eerste Nederlandse in actie in rit zes tegen Kim Hyun-yung uit Zuid-Korea. Ze bleef haar tegenstandster voor en finishte in 1.15,67. Daarmee werd ze tiende. Rijpma-de Jong, de zus van Michelle de Jong, was in de voorlaatste rit net iets sneller dan Takagi en ook sneller dan de tot dan toe snelste, de Amerikaanse Brittany Bowe. Haar 1.14,26 was goed voor haar eerste WK-medaille op de 1000 meter.