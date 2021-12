Opluchting bij Sven Kramer: ‘Gewoon goud op de ploegenachtervolging, dat is het belangrijkst’

VIDEO Roest en Bergsma naar de Spelen, ook Kramer rekent op ticket: ‘Blij, tevreden en opgelucht’

Patrick Roest en Jorrit Bergsma hebben zich op de 5000 meter geplaatst voor de Olympisch Spelen van volgend jaar. Titelverdediger Sven Kramer moest na een sterk optreden op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf genoegen nemen met de derde plek en is nog afhankelijk van de resultaten op de andere afstanden of moet een aanwijsplek krijgen. De kans lijkt groot dat de Fries voor de vijfde keer naar de Spelen gaat.

26 december