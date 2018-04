'Ook iSkate laat schaatsers vallen'

Deze foto's van Kjeld Nuis moet je gezien hebben

28 maart Kjeld Nuis heeft in Luleå in Zweden een snelheidsrecord op schaatsen gevestigd. De tweevoudig olympisch kampioen kwam tot een maximale snelheid van 93 kilometer per uur. De 28-jarige blikvanger van Team LottoNL-Jumbo reed op een natuurijsbaan met een lengte van 1500 meter zonder bochten. Hij schaatste achter een auto met een windscherm, dat voor hem veel luchtweerstand wegnam. Klik op een van de beelden om deze te vergroten en er doorheen te bladeren.