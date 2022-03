Ook bij laatste race staat er geen maat op Nils van der Poel

Schaatser Nils van der Poel heeft afscheid genomen van het schaatsen met een overwinning op de 5000 meter in Thialf. De Zweed die vorige week wereldkampioen allround werd en al had aangekondigd te gaan stoppen met schaatsen, versloeg Jorrit Bergsma en won in 6.08,81.

Bergsma verraste de olympisch kampioen en wereldrecordhouder door hard van start te gaan. In de eerste ronden was hij duidelijk sneller en kruiste hij twee keer voor de Zweed. Die versnelde echter in de tweede helft van de race en nam vervolgens fors afstand van de 36-jarige Fries, die het tempo niet kon vasthouden en finishte in 6.21,41. Daarmee werd hij zesde.

Van der Poel hield daarmee zijn ongeslagen reeks dit seizoen. Hij won alle wedstrijden in de wereldbeker over de lange afstanden 5000 en 10.000 meter en greep het klassement met overmacht. Bart Swings werd met 6.15,12 tweede in Heerenveen. De Italiaan Davide Ghiotto werd met 6.19,12 derde.

Volledig scherm Nils van der Poel. © ANP

Marwin Talsma kwam tot 6.24,67. Dat was goed voor de zevende plaats. Marcel Bosker kwam tot 6.25,24 en werd achtste. Kars Jansman werd twaalfde in 6.30,83.

Patrick Roest ontbrak in Thialf. De winnaar van olympisch zilver op de 5000 meter is niet bij de wereldbekerfinale in Heerenveen nadat hij begin deze week positief testte op het coronavirus.

Uitslag 5000 meter

