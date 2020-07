Olympisch kampioene Achtereekte moet onder het mes en verlaat trainingskamp

De schouder van de dertigjarige allroundster ging ruim een week geleden uit de kom bij een krachttraining in Thialf, waarna uit onderzoeken in het ziekenhuis bleef dat het gewricht beschadigd is, zo laat Team Jumbo-Visma weten. Met het oog op het voortraject van de Olympische Spelen van 2022 in Peking heeft Achtereekte ervoor gekozen om nu onder het mes te gaan en zo op tijd weer gerevalideerd te zijn. De revalidatietijd bedraagt namelijk enkele weken. ,,Dit is een flinke tegenvaller”, laat Achtereekte weten. ,,De trainingen gingen goed en ik voelde me superfit. Er zit helaas niets anders op dan het te accepteren. Ik ga er alles aan doen om nog sterker terug te keren.”