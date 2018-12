Olympisch kampioen Nuis bijt tanden stuk op schaatstalent Sara

Terwijl de ijsbaan van Thialf wordt aangedweild, wachten Nuis en Sara op het startschot. Met een grote glimlach zwaait Sara naar de tribunes in Heerenveen. ,,Ik kan er wel om lachen’’, vertelt Nuis later in de Mixed Zone. ,,Het is echt harstikke leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn. Het doet me echt wat.’’



De vreugde van Sara is voelbaar op de afgeladen tribunes. ,,Ik denk dat je geen betere dag had kunnen bedenken dan vandaag’’, vervolgt Nuis. ,,Thialf is immers altijd goed gevuld en dat moet zo mooi zijn voor die dames. Ik had het vroeger ook een hele eer gevonden om met Rintje Ritsma te schaatsen.’’



Niet veel later loopt Sara in de mixed zone naar haar held toe. ,,Ha, daar ben je’’, reageert Nuis.,, Hoi Kjeld’’, antwoordt Sara. Haar enthousiasme weerklinkt in elke lettergreep als naar haar ervaring wordt gevraagd. ,,Echt supergaaf. Het hele stadion was vol. Dat had ik echt altijd al willen hebben. Al die mensen die juichten voor mij.’’



Nadat Nuis zijn arm om Sara heen heeft geslagen vraagt hij nog wat aan Sara. ,,En vond je het spannend?’’ Haar grootste fan erkent dit. ,,Ja toch wel een beetje’’, mompelt Sara, die normaal gesproken Nuis alleen op televisie ziet. ,,Ik kijk altijd naar zijn wedstrijden. Hij heeft echt een goede techniek en daar probeer ik van te leren.’’ Nuis sluit het gesprek af met wijze woorden. ,,Als je maar je plezier behoudt.’’