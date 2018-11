Nuis wint 1500 meter, Roest en Krol completeren Nederlands podium

Patrick Roest werd met 1.48.19 tweede. Thomas Krol maakte het Nederlandse podium compleet en werd derde met een tijd van 1.48.44. Douwe de Vries, de vierde Nederlander die naar Japan is afgereisd, kwam met 1.50.82 niet verder dan een zestiende plek. Denis Joeskov, Europees kampioen op de schaatsmijl, ontbrak in Tomakomai. De Rus won vorige week de 1500 meter in Obihiro, met Nuis als tweede en Roest als derde.



Nuis veroverde in Tomakomai zijn zesde wereldbekerzege op de 1500 meter en zijn negentiende in totaal. In het prestigeduel met Roest, die hem bij de wereldbekerkwalificatie begin november in Thialf nog te snel af was, nam de 29-jarige schaatser meteen het initiatief. Zijn zeven jaar jongere tegenstander kon wel in de buurt blijven, maar hem niet echt bedreigen. Krol, vierde in Obihiro, ging in de laatste rit vol in de aanval en was na 700 meter nog net iets beter dan Nuis. In de laatste twee ronden moest de aanwinst van Team Jumbo echter te veel prijsgeven op het schema van de wereldkampioen.



Nuis gaat aan de leiding in het wereldbekerklassement, gevolgd door Roest en Krol.