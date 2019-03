Nuis: Wereldrecord met een mazzeltje

,,Nee, het was geen perfecte rit'', grijnsde Nuis, die vorige maand in Inzell zijn wereldtitel op deze afstand nog moest afstaan aan Kai Verbij. ,,Ik sneed die bocht helemaal verkeerd aan. Als Lorentzen iets sneller had gereden, hadden we elkaar geraakt, zeker weten. Dat was een mazzeltje, dat moet je soms ook hebben.''



Nuis (29) zei vooraf nog dat voor een wereldrecord alles moest kloppen. ,,Maar een wereldrecord met een foutje is ook top'', sprak hij glunderend bij de NOS. ,,Een wereldrecord heb ik altijd al willen hebben en nu heb ik hem. Dit was één van de doelen in mijn loopbaan.''