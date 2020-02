Nuis: We worden hier vierkant voorbij gereden

Door Pim Bijl Kjeld Nuis was te gebrand, maar gaf toe dat er niets meer inzat dan de tweede plaats achter Pavel Koelizjnikov, die zijn wereldrecord afpakte. ,,Ik ben absoluut niet tevreden met hoe ik heb gereden, maar het had geen fuck uitgemaakt. Pavel is een klasse apart.” Uitzoomend ziet hij meer dan alleen een veel te sterke Koelizjnikov. Heel sprintend Nederland moet zich achter de oren krabben, zegt hij. De mannen worden voorbijgereden. Waar het aan ligt? ,,Door hoe zij, de Russen, trainen. En hoe wij trainen. Ik ben elke training onder de indruk door hoe zij door die bochten rossen. De snelheid, alles. Reggeborgh heeft nog een goede trein staan. Ik doe alles samen met Thomas Krol. Dat is leuk, maar niet genoeg. Die Russen dagen elkaar elke dag weer uit. Je moet makkelijk die rondes rijden, dat doen zij, en wij zitten met de tanden op elkaar.”

Neus op de feiten

Het verschil wordt tijdens de WK afstanden in Salt Lake City pijnlijk duidelijk. ,,Hier worden we met de neus op de feiten gedrukt. In Sotjsi was het nog 1, 2, 3. Daarna af en toe goud. Nu rijden we net aan top-10 op de 500 meter. Dan gaat er wel wat mis. Er moet iets veranderen Anders komt het niet goed over twee jaar.”



Op de 1500 meter morgen ziet hij nog kansen. ,,Krol en ik beheersen het middensegment. Één handje op de rug. Rammen. Op 90 procent. Kunnen wij als de beste. Daardoor winnen we bijna elke 1500 meter. Maar dat sprinten… Zeker op dit ijs, dat je nog even doorglijdt, dan zie je de Russen bovendrijven. Dat is supermooi. Want als je zo lekker schaatst, is het zó mooi. Maar dat betekent dat wij terug naar de tekentafel moeten.”



Als afsluiting van zijn relaas voorspelde Nuis ook een Russische winst bij de vrouwen. ,,Let maar op Fatkoelina zo.” Ook hij was dus verrast door de zege van Jutta Leerdam.