Nuis: Wat ik nu nog als doel heb? Geen idee

Het was zijn grote doel, een wereldrecord. Op voorhand wist Nuis ook al dat áls het dit weekeinde zou gebeuren, dit op de 1000 meter het waarschijnlijkst was. De 1500 meter, waarop hij vandaag in actie komt, staat op 1.50,85. Te scherp, verwacht hij. Ook al zijn de omstandigheden waarschijnlijk beter dan gisteren. De luchtdruk is naar verwachting laag.



Met zijn tijd van 1.06,18 op de 1000 meter verbeterde Nuis het oude record van Shani Davis dat al sinds 2007 op naam van de Amerikaan stond in 1.06,42. Hij keek in het verleden ontelbaar vaak de beelden van dat record. Analyserend wat beter kon, waar hij winst kon pakken. Voor een wereldrecord was een perfecte race nodig, dacht Nuis altijd. Na zijn 1000 meter: ,,Maar dit was geen perfecte race. Ik sneed de bocht bijvoorbeeld helemaal niet goed aan.”