Nuis voor derde keer Nederlands kampioen op 1500 meter

De top drie kwalificeerde zich voor WK afstanden in februari in Inzell. Voor Nuis was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.



De drie startbewijzen voor het EK allround in januari in Collalbo gingen naar Roest, Kramer en Douwe de Vries, die als vijfde eindigde en eveneens uitkomt voor Team Jumbo-Visma. Zij eindigden in de top drie van het gecombineerde klassement van de 1500 en 5000 meter. Die laatste afstand werd gisteren gewonnen door Roest.