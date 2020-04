Nuis vertrekt naar Team Reggeborgh

,,Ik ben toe aan een nieuwe trainingsimpuls en die denk ik bij Gerard van Velde en zijn team te vinden”, vertelt Nuis in het persbericht van zijn nieuwe ploeg. ,,Het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik ga voor olympisch goud over twee jaar in Peking.”



Reeds in zijn juniorentijd, inmiddels twaalf jaar geleden, sloot Nuis af en toe aan bij het team van Orie. Direct na zijn juniorentijd maakte hij de overstap vanuit Jong Oranje en groeide in de daaropvolgende jaren uit tot een van de kopmannen van de ploeg. Met als hoogtepunt zijn optreden op de Winterspelen met twee keer goud, op de 1000 en de 1500 meter. En zijn twee wereldrecords op dezelfde afstanden, een jaar geleden bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. In februari verloor Nuis een van die records, maar schaatste hij wel naar de wereldtitel op de schaatsmijl.