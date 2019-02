Nuis tegen Koelizjnikov op 1000 meter

8070 dagen Angenent recordhou­der: Ik had liever een nieuwe Elfsteden­tocht

12:26 Henk Angenent is vandaag een record rijker. Geen schaatser was zo lang de laatste Efstedentochtwinnaar als de koning van de Bonkevaart van 1997. Die laatste door Angenent gewonnen editie is 8070 dagen geleden, een groter gat zat er nooit tussen twee tochten. ,,Maar mijn teleurstelling dat we al zo lang moeten wachten, is groter dan mijn blijdschap om dat record.’’