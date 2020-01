Nuis solo naar ritwinst, titelhouder Otterspeer gediskwalificeerd

In het klassement na twee afstanden leidt Mulder nog wel. De marge met Nuis bedraagt 0,34 seconde voor de tweede 500 meter op zondag. Velema is de nummer drie in de tussenstand, op 0,51 van Mulder.



Nuis en Mulder willen zich bij de NK sprint kwalificeren voor de WK sprint eind februari in Hamar. Daarvoor zijn Kai Verbij en Dai Dai Ntab al geplaatst. Het derde WK-ticket gaat zondag naar de nieuwe Nederlandse kampioen. Verbij en Ntab ontbreken in Thialf.



Door een zware griep Nuis kon zich niet plaatsen voor de EK en WK afstanden. Voor dat laatste toernooi, half februari in Salt Lake City, kreeg hij twee aanwijsplekken.