Nuis hunkert naar een zege: ‘Ga graag weer eens met overwinning naar huis’

Door Lisette van der Geest



Als er een verkiezing is voor de schaatser met het meest enerverende voorseizoen, dingt Kjeld Nuis zeker mee. Hij veranderde van ploeg (een zet die niemand aan zag komen), hij lag in de herfst weken op bed met corona en begon verzwakt aan de seizoensopening, de NK afstanden. En toen Nuis zich een paar weken later stukken fitter voelde, sneed hij ploeggenoot Ronald Mulder af op de wissel van de 500 meter op het NK sprint, werd hij gediskwalificeerd en kon Mulder zijn toernooi vergeten.