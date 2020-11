Nuis gediskwalificeerd en in tranen na ‘pijnlijke’ fout, N'tab wint eerste 500 meter

Na afloop stond Nuis de cameraploeg van de NOS in tranen te woord. ,,Dit is gewoon super zielig voor Ronald. Hij mag de rit nog overdoen, dat is een schrale troost. Daar zit namelijk niemand op te wachten.’’ Nuis legt de schuld volledig bij zichzelf. ,,Ik had een super slechte start en verpest die rit ook nog eens voor hem. Dat is pijnlijk, gewoon kut. Hij is eindelijk terug, rijdt goed... Dit mag niet gebeuren.’’ Nuis zal blij zijn dat Mulder in zijn herkansing met 34,85 naar de derde tijd reed.