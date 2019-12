Ntab pakt overtuigend goud op 500 meter bij NK afstanden in Thialf

Dai Dai Ntab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in Thialf in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand in Thialf.

Zesvoudig kampioen Jan Smeekens pakte zilver met 34,81. Het brons ging naar Kai Verbij (34,87). Voor Ntab was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.



De eerste drie van het klassement zijn zeker van een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Ntab plaatste zich eveneens voor de EK afstanden komende maand in Heerenveen. De nummers twee en drie zijn afhankelijk van de uitkomst van een procedure, de zogenoemde selectievolgorde, die na de NK definitief wordt vastgesteld.



Ntab won begin dit seizoen de 500 meter in Thialf tijdens de Nederlandse wereldbekerkwalificatie (34,79). Hij won brons bij de eerste wereldbeker in Minsk, maar daarna wist de soms nog wat grillige rijder het internationale podium niet meer te halen. Ntab vlamde echter op het juiste moment. Hij had een prima opening (9,59) en wist nadien zijn hoge snelheid goed vast te houden, al had hij in de laatste binnenbocht nog wel heel veel ruimte nodig om goed in balans te blijven.

Binnenbocht

,,Een ongelooflijke rit”, sprak Ntab glunderend nadat hij dicht op het baanrecord van 34,31 was geëindigd. ,,Zo’n laatste binnenbocht was nooit mijn sterkste punt. Nu zie je gewoon dat ik met deze vorm ook die laatste binnenbocht goed kan doorkomen. Nu moet ik dit zien vast te houden tot aan de WK.”

Smeekens was verguld met zijn WK-ticket. Hij miste de eerste serie wereldbekers dit seizoen door een teleurstellende tijd bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden. “Ik heb hier onwijs naartoe geleefd”, bekende de wereldkampioen van 2017. “Maandenlang zat deze wedstrijd in mijn hoofd. Voor mij moest het nu gebeuren en ik ben superblij dat het is gelukt.”